Un podio, il secondo della sua carriera in MotoGp, dopo la prima pole position. Si conclude in gloria, con un ottimo secondo posto, il weekend del Gran Premio d'Italia di Andrea Iannone. La gara la vince Lorenzo, in fuga dal primo giro, seguito da Ian 29 e da Valentino Rossi. E sul podio esplode la festa davanti alle migliaia di tifosi italiani e i tantissimi rappresentanti del fan club arrivati da Vasto e da ogni altra parte d'Italia.

La cronaca. Per la prima volta da quando corre in MotoGp Andrea Iannone parte avendo davanti a sé pista libera. Al pronti-via Iannone ha una eccezionale reazione ma poi si ritrova in un attimo alle spalle di Dovizioso, primo, e Lorenzo, secondo. Passano appena un paio di curve e Lorenzo passa avanti, mentre Marquez ha recuperato addirittura 9 posizioni e si piazza quarto, riuscendo poi a superare il pilota vastese. Iannone cerca di rimanere nella scia del compagno di squadra Dovizioso, mentre davanti la coppia spagnola Lorenzo-Marquez prova ad andare in fuga. Il pilota vastese riprende a girare forte e si avvicina a Dovizioso, iniziando a studiarlo per tentare un sorpasso. Dietro di lui, distante oltre un secondo e mezzo, un redivivo Pedrosa. Le Ducati fanno sentire la loro forza sul lungo rettilineo dell’arrivo, dove nelle qualifiche hanno infranto il muro dei 350 km/h. Al quinto giro Dovizioso passa Marquez mentre Iannone solo per un soffio non riesce ad imitarlo. Col passare dei giri Pedrosa arriva minaccioso alle spalle di Iannone, che a sua volta inizia la battaglia per la terza posizione con Marquez. Mentre davanti Lorenzo è ormai in fuga e lanciato verso la vittoria, dietro si è creata la doppia coppia Ducati-Honda, con Dovizioso-Marquez-Iannone-Pedrosa. Al nono passaggio sul traguardo i quattro si aprono spettacolarmente a ventaglio e alla fine Marquez passa secondo con Iannone terzo, seguiti da Dovizioso e Pedrosa e con Valentino Rossi che arriva veloce dalle retrovie. A 13 giri dalla fine Iannone spreme a fondo la sua Ducati numero 29 e riesce a superare il campione Marquez, prendendogli il secondo posto.

Lo spagnolo continua a marcare stretto il pilota vastese, cercando lo spiraglio giusto per un sorpasso, ma Iannone non molla un centimetro e resta caparbio davanti, mentre il suo compagno di squadra Dovizioso è costretto al ritiro per un problema alla moto. Lorenzo viaggia spedito verso la vittoria del Gran Premio d’Italia, dietro sono in quattro a giocarsi le altre due posizioni del podio. Riparte nuovamente la battaglia tra Iannone e Marquez, con quest’ultimo che alla fine riesce a farsi avanti per prendersi la seconda posizione. Il pilota di Vasto ci mette poche curve per tornare avanti, proprio sul rettilineo dei box, prima che Marquez, spingendo al limite per un nuovo sorpasso, scivoli in entrata di curva abbandonando la gara. Iannone si trova così secondo, ad otto secondi abbondanti da Lorenzo, mentre dietro c’è il duello Pedrosa-Rossi per il terzo gradino del podio. La spalla dolorante sembra un lontano ricordo, visto che Iannone continua a spingere forte per mantenere la sua seconda posizione respingendo l'assalto di un Rossi sempre più vicino. Il pilota di rosso vestito riesce a mantenere la sua posizione e alla fine conquista un ottimo secondo posto, suo nuovo miglior risultato nella MotoGp, alle spalle di Lorenzo e davanti a Rossi.

L'ordine di arrivo: Lorenzo, Iannone, Rossi, Pedrosa, Smith, P.Espargaro, Vinales, Pirro, Petrucci, Hernandez, Redding, Baz, Barbera, Bautista, Laverty, Di Meglio, Abraham, Melandri.

