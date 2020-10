Anche quest’anno alcuni alunni dell’IIS “E. Mattei” di Vasto si sono distinti nel Concorso Scolastico Europeo, giunto alla sua XXVIII edizione, indetto dall’Associazione Movimento per la Vita sul tema “Essere figli: una sfida, un’avventura”. Tra gli studenti del “Mattei”, un alunno della classe III A Informatica, Jacopo Di Tullio, ha ottenuto il primo premio, consistente in un viaggio alla sede del Parlamento europeo di Strasburgo da effettuarsi nel prossimo autunno. Altri quattro studenti, Axel Caccioppola (IV A Informatica), Francesca Cimini (IV C Liceo Scienze Applicate), Viviana Iacovitti (III A Lsa) e Marco Pellegrini (III A Lsa), hanno ottenuto il secondo premio e si recheranno in visita guidata alla sede del Parlamento italiano. La premiazione è avvenuta a Pescara, presso l'Auditorium Cerulli. Gli alunni vincitori sono stati accompagnati dalle professoresse Antonella Canci, Patrizia Chiavaro e Teresa Di Blasio. Un merito plauso particolare va al dirigente scolastico dell’IIS “E. Mattei”, Rocco Ciafarone, che ha sostenuto e incoraggiato la partecipazione al progetto.

