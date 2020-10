Alla Beach Arena “Carlo Guarnieri” di Terracina, ieri pomeriggio si sono giocate le semifinali di Coppa Italia del beach soccer. Il capitano della Vastese Calcio, Giuseppe Soria, in campo con il suo Milano per affrontare il Terracina. Al termine dell’emozionante sfida, a gioire è stata la squadra allenata da mister Del Duca che è riuscita ad imporsi con il risultato di 6 a 2 grazie alle reti di Ddì, Palmacci (tripletta personale) Frainetti e Stankovic. Per Milano in gol Eudin (doppietta). Dunque Milano si dovrà accontentare della finale per il terzo o quarto posto nella quale sfiderà la Sambenedettese, mentre oggi pomeriggio Catanie e Terracina si affronteranno nella finalissima in programma alle ore 18:15. I siciliani nella giornata di ieri sono riusciti ad imporsi sulla Sambenedettese con un roboante 11-6, battendo i marchigiani per il secondo anno consecutivo ad un passo dalla finale. Il Terracina si presenterà a questo appuntamento portando sulle proprie spalle il titolo di campione d’Italia ottenuto lo scorso anno ed il Catania cercherà in tutti i modi di ritornare sul tetto del Paese. È dal 2005 che i siciliani non vincono in questa competizione.

Sempre ieri alle 19.00 presso le Rive di Traiano il Consorzio Turistico Terracina D’Amare è stato organizzato, con relatore Gianmarco D’Orazio, il Festival delle Emozioni in cui si è tenuta una tavola rotonda con argomento “Emozioni nello sport”. Per quanto riguarda l’Albo D’Oro Milano ha vinto quattro edizioni, Catania e Terracina due, Lignano, Viareggio e Samb una. Gli etnei hanno perso le ultime quattro finali (cinque in tutto), un ko all’epilogo per Milano, Terracina e Viareggio. Per quanto riguarda le gare in programma oggi pomeriggio, alle 17:00 Milano incontrerà la Sambenedettese in una sfida che vedrà Giuseppe Soria (ancora a secco di gol) di fronte alla sua ex squadra. In seguito alle 18:15 la finalissima tra Catania e Terracina.

Tutte le gare in programma questo pomeriggio

Gara 22: Livorno - Barletta h: 10:30 (13/14^posto)

Gara 23: Canalicchio - Udinese h: 11:45 (11^/12^ posto)

Gara 24: Pisa - Anxur h: 13:00 (9^/10^ posto)

Gara 25: Viareggio - Catanzaro h: 14:30 (7/8^ posto)

Gara 26: Catanese - Villafranca h: 15:45 (5/6^ posto)

Gara 27: Sambenedettese - Milano h: 17:00 (3/4^posto)

Gara 28: Catania - Terracina h: 18:15 (1/2^posto)