Andrea Iannone partirà davanti a tutti nel Gran Premio d’Italia. Sul circuito del Mugello, nonostante una spalla ancora malconcia per una caduta durante i test sullo stesso tracciato, il pilota vastese ha stampato un ottimo tempo che gli è valso un tempo da prima fila. Con 1’46’’489 il pilota sulla Ducati numero 29 conquista la prima pole position della sua carriera in MotoGp. Alle sue spalle si piazzano Jorge Lorenzo e il compagno di squadra Andrea Dovizioso. Nella giornata nera di Marc Marquez che, dopo essere costretto ad affrontare la Q1 e rimanere fuori dalle prime 12 posizioni, sono le Ducati a confermare il loro feeling con il tracciato del Mugello, portando anche il collaudatore Michele Pirro in seconda fila. Dietro anche Rossi, ottavo. L'ultima pole di Iannone risaliva al Gp di Aragon del 2010, in Moto 2, quella di oggi vale senz'altro doppio, perchè è la prima in MotoGp ed è arrivata nel Gran Premio "di casa".

"Dedico questa mia prima pole position a tutta la Ducati - ha detto Iannone al termine delle prove - . È tutto magnifico oggi. Quest'anno non abbiamo nessun problema, abbiamo tutto per far bene, l'unico problema in questo momento è la mia spalla. Sono un po' dispiaciuto perchè in queste condizioni è difficile. Con il risultato di oggi c'erano le premesse per fare un'ottima gara. Però non è detto, ci proviamo lo stesso. Qui è tutto fantastico, siamo a casa: c'è tanta gente intorno alla pista, in Ducati sono tutti ragazzi italiani. Speriamo di poter far bene".

La griglia di partenza: Iannone, Lorenzo, Dovizioso, Crutchlow, A.Espargaro, Pirro, Pedrosa, Rossi, Vinales, P.Espargaro, Smith, Hernandez, Marquez, Petrucci, Barbera, Bradl, Redding, Baz, Hayden, Abraham, Bautista, Di Meglio, Miller, Laverty, De Angelis, Melandri.