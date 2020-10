È stato presentato nel tardo pomeriggio di ieri l'appuntamento del 5 giugno per il convegno dal tema "Famiglia: tra principi cristiani e diritto" che si terrà presso il teatro "Figlie della Croce" in via Madonna dell'Asilo. L'evento è organizzato dall'A.Ge.S.C., l'Associazione Genitori Scuole Cattoliche, in collaborazione con la sezione Vasto-Teramo di CamMiNo, la Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni, ed il patrocinio del Comune di Vasto, dell'Ordine degli Avvocati di Vasto e della Scuola Cattolica "Madonna dell'Asilo".

Presenti all'appuntamento di presentazione, Donatella Giammarino, presidente del comitato d'istituto A.Ge.S.C., la vice presidente Katia Stivaletta, la segretaria Barbara Catania, Giuseppina Fabretti, presidente dell'associazione CamMiNo, sede territoriale di Vasto, e Massimiliano Melchiorre, presidente della cooperativa "Madonna dell'Asilo".

L'obiettivo dell'incontro in programma per il 5 giugno è quello di stimolare il confronto sulle tematiche della famiglia, sia rispetto ai principi cattolici sia relativamente al "diritto", inteso in senso lato.

Numerosi e qualificati i relatori che animeranno il convegno moderato dal giornalista Pino Cavuoti: dopo l'indirizzo di saluto di Dario Sabatini, presidente del comitato regionale A.Ge.S.C., di Giuseppina Fabretti e Vittorio Melone, spazio a numerose tematiche, da quelle relative ai cosiddetti Patti di convivenza (trattati dal dottor Giovanni Maria Plasmati), alla responsabilità genitoriale alla luce delle recenti riforme (l'argomento verrà trattato dalla dottoressa Stefania Izzi, giudice tutelare del tribunale di Vasto). Il presidente della sezione di Termoli-Larino di CamMiNo, Maria Cariello, parlerà invece delle nuove figure in alternativa alla famiglia tradizionale, mentre monsignor Gabriele Teti, postulatore generale Ordinariato militare, parlerà della famiglia nel dogma cristiano. Previsto anche l'intervento di Giancarlo Frare, vice presidente nazionale A.Ge.S.C.

La partecipazione al convegno dà diritto a 3 crediti formativi da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto.