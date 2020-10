Avrà inizio domani il ‘54° Torneo delle Regioni’ in Lombardia. Questa mattina le rappresentative abruzzesi sono partite intorno alle ore 9:00 dallo stadio Angelini di Chieti per dirigersi verso l’Hotel Fiera di Brescia nel quale alloggeranno per questa lunga settimana. Sino al 6 giugno, i migliori giocatori delle rispettive regioni si affronteranno con l’obiettivo di conquistare il titolo nazionale. Nella selezione femminile compare il nome della giocatrice vastese- l’unica del territorio- Anna Mazzatenta della Pro Vasto Calcio. Per Anna questa è la quarta partecipazione al Torneo delle Regioni, quasi un vero e proprio record per una calciatrice che ha dimostrato già il proprio valore e che vorrà continuare a farlo.

‘Questa è la mia quarta partecipazione al Torneo delle Regioni- ha detto- ho iniziato nel 2012 a 16 anni. Lo spirito è sempre lo stesso, combattivo, perché questa è una delle poche occasioni in cui il Calcio Femminile in Italia viene seguito da un maggior numero di persone. Sono un po' nervosa e credo sia normale perché ci tengo e ci teniamo tutte molto, ma allo stesso tempo sono contenta di poter vivere ancora una volta un'esperienza tanto bella ed edificante’. Sei anni fa, nel 2009, l’Abruzzo riuscì a vincere la competizione nella categoria femminile, obbiettivo che le ragazze di mister Roberto La Selva vorranno centrare.

Per quanto riguarda i risultati dello scorso anno, nella categoria juniores fece festa il Lazio per il secondo anno consecutivo, mentre in quella allievi è stato proprio l’Abruzzo a trionfare. Tra i giovanissimi, fu il Friuli Venezia a salire sul gradino più alto del podio, mentre nel Calcio a 5 il Veneto s’impose come campione sia nella categoria maschile che in quella femminile. Dunque la lunga settimana dedicata al Torneo delle Regioni è praticamente iniziata e sicuramente riserverà grandi sorprese.