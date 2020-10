Gli amici di una vita, la sua famiglia, le persone che hanno condiviso con lui il lavoro e la passione per il calcio hanno ricordato oggi Ignazio Rullo con una partita amichevole allo stadio Aragona di Vasto. Un anno fa Rullo, responsabile dell'ufficio servizi del Comune di Vasto in pensione, aveva perso la vita in seguito ad un infarto mentre andava in bicicletta, altra sua grande passione. E così i dirigenti della società sportiva Il Golfo Calcio, di cui era stato giocatore, presidente e poi presidente onorario, hanno organizzato una partita per ricordarlo, coinvolgendo tanti giocatori del passato e i dipendenti comunali.

All'Aragona c'era anche tutta la famiglia Rullo, con la moglie Margherita e le figlie Alessia, Laura e Mariana insieme a tutti gli altri parenti. Presenti anche il vicesindaco Sputore e l'assessore Marra, che negli ultimi anni si sono succeduti alla guida del settore di cui era Rullo era stato responsabile fino al 31 marzo dello scorso anno, appena due mesi prima della sua scomparsa.

Nell'intervallo della sfida le squadre e gli spettatori si sono fermati a centrocampo per ricordare Ignazio. Alla famiglia Rullo sono state donate una targa e la coppa del campionato Amatori che Il Golfo ha conquistato due settimane fa. Poi di nuovo in campo, per una sfida finita 3-2 a favore dei dipendenti comunali. Dai dirigenti della squadra vastese la promessa affinchè quello di oggi diventi un appuntamento annuale, da rinnovare ogni 30 maggio per ricordare Ignazio Rullo attraverso la passione per il calcio e un profondo sentimento di amicizia.