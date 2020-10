È stata presentata questa mattina, presso la Porta della Terra, la 4ª edizione di Nottambula, la notte bianca di San Salvo. Confermata la data del 13 agosto, come nella passata edizione, con l'associazione New Generation, insieme alla Pro Loco e con il sostegno dell'amministrazione comunale, che ha messo a punto un ricco programma da offrire a cittadini e turisti. All'incontro erano presenti il sindaco Tiziana Magnacca, gli assessori Oliviero Faienza e Giovanni Artese, i rappresentanti della New Generation, Marco Cardarella, Adelmo Malatesta, Nicola Malatesta, Sandro Cacchione, Efigenia Venditti e Maria Sabatini, e il presidente della Pro Loco, Nicola Carrisi. Una delle novità è l'allargamento delle aree del centro storico coinvolte: si arriverà a coprire tutta via Istonia fino all'incrocio con via Silvio Pellico. Tornerà in servizio la navetta dalla marina (con 5 fermate) alla città alta e tanti saranno gli spettacoli che inzieranno alle 19 per arrivare fino all'alba.

Nel video l'assessore Faienza e Cardarella presentano la quarta edizione di Nottambula.