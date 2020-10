"A vuoto la riunione della Commissione bilancio convocata per le ore 10 di questa mattina: mancanza del numero legale minimo per approvare il conto consuntivo 2014. Nelle ultime ore disponibili per l’approvazione dello strumento finanziario, più consiglieri di maggioranza sono risultati assenti e non hanno permesso il varo del provvedimento".

E' quanto si legge in un comunicato stampa diramato in mattinata da Vasto 2016, il gruppo composto da cinque consiglieri comunali d'opposizione: Massimo Desiati, Etelwardo Sigismondi, Davide D'Alessandro, Nicola Del Prete e Andrea Bischia, secondo cui questa è "l'ennesima e forte dimostrazione di uno scollamento interno che, oramai, si trascina da anni e che evidenzia, ancor di più, l’assenza di una qualunque azione amministrativa. Non è stata neppure sufficiente la minaccia di scioglimento del Consiglio comunale ultimamente avanzata dal prefetto di Chieti".

Nuova convocazione: lunedì alle 7,45 - "Buttati giù dal letto i consiglieri comunali componenti la Commissione bilancio per l'approvazione del Rendiconto 2014. Vista la diffida del prefetto, infatti, è stata infatti riconvocata per lunedì prossimo, alle ore 7.45, la riunione questa mattina andata deserta per mancanza del numero legale minimo". Lo annuncia Vasto 2016, che rincara la dose: "E' appena il caso di evidenziare che il Consiglio comunale è già stato convocato per le ore 8 del medesimo giorno. Non sappiamo se, a quell'ora, le porte del municipio saranno aperte... ma certo oramai l'amministrazione comunale dimostra di avere l'acqua alla gola".