Avrà inizio domani in Lombardia il ‘54° Torneo delle Regioni’ che vedrà impegnati i calciatori selezionati dalle rispettive rappresentative regionali. Una lunga settimana che si concluderà il 6 giugno e che vedrà la partecipazione delle rappresentative juniores, allievi e giovanissimi maschile e quelle della femminile. L’Abruzzo parteciperà con i giovani giocatori selezionati rispettivamente dai tecnici Gabriele Aielli (juniores maschile), Roberto La Selva (femminile), Rinaldo Cifalli (allievi maschile) e Silvano Crisante (giovanissimi maschile). Oltre alle rappresentative di calcio a 11, saranno presenti in Lombardia anche quelle designate da mister Davide Giffi e Giovanni Morelli, rispettivi designatori tecnici che hanno provveduto a comporre le rose del calcio a 5 maschile e femminile. Dunque un appuntamento da non perdere che avrà tanto valore in termini di esperienza e prestigio per i calciatori che vi prenderanno parte. Domani le varie formazioni della regione si ritroveranno alle ore 8:30 presso il piazzale dello Stadio Angelini da dove, alle 9:00, partiranno verso la Lombardia. Le squadre dell’Abruzzo alloggeranno all’Hotel Fiera di Brescia.

Diversi i giovani del territorio scelti nelle rappresentative abruzzesi. Nella categoria juniores figurano i nomi di Giuseppe Ottaviano (Cupello Calcio), Francesco D’Aulerio (San Salvo) e Domenico Monachetti (Vasto Marina). Per quanto riguarda invece la rappresentativa femminile, sarà Anna Mazzatenta (Pro Vasto Calcio) l’unica calciatrice locale a prendere parte al trofeo delle Regioni. L'unico nome del territorio per la categoria allievi maschile è quello di Giampiero Di Pietro che avrà modo di prendere parte all’ennesima competizione nazionale dopo una stagione davvero positiva per lui e per la società dell’U.S. San Salvo, a pochi giorni dal provino con il Carpi. "Sto cercando di affrontare il torneo con serenità - ci ha raccontato il giovane Di Pietro- ma allo stesso tempo sto cercando di prepararmi a dare il meglio per andare il più avanti possibile viste le ottime potenzialità che abbiamo. Vorrei finire al meglio questo magnifico anno. Da questo torneo mi aspetto molto - ha aggiunto- perché abbiamo un gruppo valido e con ottime potenzialità. Secondo il mio punto di vista ci sono buoni presupposti per vincere anche quest'anno visto che entriamo da campioni in carica'.

Saranno, invece, i calciatori vastesi Andrea Farina (Bacigalupo Calcio Vasto) e Pierpaolo Della Morte (Virtus Calcio Vasto) ad essere presenti al trofeo nella categoria giovanissimi. Infine per quanto concerne le rappresentative del calcio a 5, Francesco Di Bello (All Games San Salvo) sarà l’unico ragazzo del territorio presente nella rosa maschile (leggi l’intervista).