A cura di Alessandro La Verghetta, una serie di offerte di lavoro e avvisi locali e nazionali.

AVVISO PUBBLICO PROGETTO “COMUNITA’ INCLUSIVA”

Il Comune di Vasto - EAS n. 24 “Vastese” in ATS con SINERGIE EDUCATION Srl, Associazione ASFOR C, CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della PMI Associazione Provinciale di Chieti nell’ambito del Progetto “Comunità Inclusiva – P.O. F.S.E ABRUZZO 2007-2013 OBIETTIVO CRO PIANO OPERATIVO 2012 -2013 PROGETTO SPECIALE MULTIASSE ABRUZZO INCLUSIVO - ASSE 2OCCUPABILITA’ – ASSE 3 INCLUSIONE SOCIALE, Approvazione della graduatoria di merito con Determinazione Dirigenziale DL 29/42 del 15.04.2015, CUP C36G15000180007

SELEZIONA ALMENO N. 72 DESTINATARI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “COMUNITA’ INCLUSIVA”

link: http://www.comune.vasto.ch.it/link_rapidi/avvisi_pubblici

Sostegno per gli inquilini morosi incolpevoli

Si comunica che a far data dalla pubblicazione del presente Bando, I soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare (domanda per ottenere contributi a valere sulle risorse assegnate al “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli” di cui al Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5.12.2014 anno 2014. Possono presentare domanda per I’assegnazione del contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli, i titolari di contratti di locazione immobiliare ad uso abitativo, soggetti ad atto di sfratto per morosità incolpevole, con citazione della convalida (sfratto esecutivo).

link: http://www.comune.vasto.ch.it/cms/

Offerte per il territorio nazionale



100 selezioni aperte e vigilantes nei supermercati esselunga

info sul sito aziendale

200 profili tecnici e commerciali nel gruppo Iren

info: gruppoiren.it

1000 posizioni aperte nei ristoranti del gruppo Eataly

info: www.eataly.net

11 candidature ai tirocini di fox tv

info: http://job.foxtv.it

istruttori fitness e spinning per palestre: www.healthcity.it/lavoraconnoi

3 ingegneri richiesti dall’azienda speciale di Voghera

info: www.asmvoghera.it

1 educatrice inglese per nido privato a Pescara

info: 3270229271

119 impiegati e stage nel gruppo BNL

info sul sito aziendale

800 impiegati e commessi nel piano Kiabi: ita.rh01@kiabi.com

165 infermieri in concorso alla Asl di Bari

info: http://www.sanita.puglia.it

10 direttori di punti vendita Unieuro

info sul sito aziendale

contratti a Parigi nel Parco Disney e funzionari nella UE

info: http://disneylandparis-casting.come anche su romalabor.provincia.roma.it

116 medici specializzati in Francia

mandare cv e lettera motivazionale in francese a : info@seleuropa.com e eures@provinica.salerno.it

1200 Under30 per strutture turistiche

info: www.samarcanda.com

500 giovani accompagnatori nei centri vacanza

info: www.cefo.it

860 tirocini per kpmg

info: www.careers.kpmg.it





Offerte della Provincia di Chieti

entro il 10/06/2015, 10 posti per agenti assicurativi ; assicuratore ; broker assicurativo ; agente di assicurazione

Entro il 03/06/2015 un posto per cuoco pizzaiolo

Email: incrocio.chieti@provincia:chieti.it





OFFERTE DI LAVORO

Centro per l'impiego di Vasto

Rivolgersi presso l’ufficio

Offerte Formative Archivio Provincia di Chieti

Link: http://www.chietilavoro.it/prt_offerteFormativeLinkArchivio.asp

Corsi di formazione AFOR

Link: http://www.aforabruzzo.it/corsi-riconosciuti-regione-abruzzo-san_salvo-vasto-termoli-foggia-pescara-lanciano-campobasso-san_severo-puglia-molise-formazione-riconosciuti-catalogo/



Offerte nazionali ed estere

1) L'Università di Catania ha indetto 3 concorsi pubblici il cui fine è assumere un Contabile e due Tecnici da inserire nel settore amministrativo e tecnico con contratto di lavoro a tempo determinato: la selezione avverrà per titoli ed esami, nel dettaglio si terrà una prova orale per ogni posizione a concorso.

2) Ferrero, leader in Europa e nel mondo nell’alimentazione dolciaria, offre assunzioni in stage con sede a Lussemburgo per studenti locali e stranieri.

3) Opportunità di tirocinio tra i motori di Volkswagen. Il gruppo tedesco, autentico colosso dell’automobile, mette a disposizione una serie di stage che possono trasformarsi, a fine percorso, in veri e propri posti di lavoro. In questo preciso momento Volkswagen Group Italia è alla ricerca di studenti. Dettagli, Bando, Domanda su: http://www.lavoroeconcorsi.com/#ixzz3bKgGHSH3

4) Volete lavorare in Francia nel settore dell’automotive? Il gruppo Citroen sta cercando personale per il suo organico.

5) Volete lavorare in Europa all’interno del settore bancario? Il gruppo internazionale Nordea è alla ricerca di personale per le sue filiali. Ecco quali sono le posizioni aperte.

6) Se volete lavorare nel settore della consulenza, una grande azienda è alla ricerca di personale. Si tratta di Protiviti, che sta cercando personale per il suo organico su tutto il territorio italiano.

7) Costa Crociere sta infatti cercando personale di bordo per la sua flotta e personale di terra.

8) Una importante azienda internazionale che gestisce gli aeroporti europei, Aviapartner, sta in questo momento cercando personale per il suo organico.

9) Cercate lavoro come ingegneri o come impiegati? Allora di sicuro potete cogliere al volo le diverse offerte di lavoro attive nel gruppo ABB, che sta cercando in Italia personale per ampliare il suo organico.