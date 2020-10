Per il secondo anno consecutivo lo spot degli Mtv Awards porta la firma di Fabio Mr.Ketra Clemente. L'anno scorso la sua Let Me Hear You Se WOW era stata un vero tormentone, anche perchè nella prima fase di lancio dello spot non si conoscevano nè l'autore nè il titolo del brano. Ma la creazione del beatmaker vastese ha conquistato appassionati di musica e staff di Mtv tanto da fargli guadagnare la riconferma anche per questa edizione. E così lui che nel 2011 con i Boom Da Bash aveva vinto l'Mtv New Generation Contest ora si ritrova con un ruolo da protagonista con tanto di articolo sulla home page del portale della tv musicale [clicca qui].

"Essere stato scelto l'anno scorso era già una grande soddisfazione - ha commentato Fabio Clemente -. Ma una riconferma vale davvero tanto di più". Quesa sigla che lancia l'importante manifestazione musicale del 14 giugno accompagna Mr.Ketra in una primavera ricca di soddisfazioni. Qualche settimana fa è arrivata la notizia del disco d'oro per L'Amore Eternit di Fedez e Noemi, di cui lui è autore insieme a Takagi. Il 16 giugno, invece, uscirà il nuovo disco dei Boom Da Bash mentre, tanto per restare in tema di successi, il video di 'Nu Juorno Buono di Rocco Hunt (altro brano firmato con Takagi) ha superato i 25 milioni di visualizzazioni su Youtube.