La Divina Alimentazione è il progetto con cui gli alunni delle scuole di Vasto, Fresagrandinaria e Fossacesia hanno conquistato il primo premio in Abruzzo nel concorso Le scuole per Expo 2015. Un progetto in rete, coordinato dall'insegnante Giuseppe D'Aloisio e la preziosa collaborazione del fumettista Franco Sacchetti, che ha visto la partecipazione delle classi 4ª e 5ª di Fresagrandinaria (Istituto comprensivo 2 di San Salvo), con le insegnanti Carmelina Gabriele, Elena Ottaviano, Elisa Petta, Pasqualina Ritucci, della 4ª A e 5ª B della Ritucci Chinni di Vasto (Nuova direzione didattica) con le insegnanti Silvia Galli ed Elisa Mariotti, e la 4ª A, B e C di Fossacesia con gli insegnanti Giovanna Fantini, Gabriella Martelli, Mariagrazia Romanelli, Alessandra Russo, Silvia Silvestri, Pina Squarcella, Fiorella Verì e Florindo Palladino.

Dopo aver conquistato l'Expo gli alunni vastesi, insieme ad alcuni bambini di Fresa,ieri hanno presentato il loro lavoro a tutta la città nell'auditorium della parrocchia San Paolo Apostolo di Vasto. All'incontro erano presenti le dirigenti scolastiche di Vasto e San Salvo, Nicoletta Del Re e Anna Orsatti, e il presidente del consiglio comunale di Vasto, Giuseppe Forte, che ha rivolto i complimenti agli alunni per il progetto realizzato. Alla proiezione della storia di una speciale Divina Commedia, realizzata attraverso i fumetti, è seguito lo spettacolo portato in scena dai giovanissimi e per nulla emozionati attori.