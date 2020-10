Arriva il quarto titolo della stagione per la BCC San Gabriele. La squadra che militava nel campionato di 1ª Divisione ha battuto il Sambuceto nella finale di ritorno per 3-2, dopo aver vinto 3-0 all'andata, conquistando così la promozione in serie D.

La squadra allenata da Maria Luisa Checchia è formata dalle ragazze del settore giovanile che hanno già messo in bacheca il titolo regionale under 16 e quello under 18. Da diversi anni, infatti, la società vastese oltre al campionato di serie C allestisce una squadra per la 1ª Divisione, così da far crescere le ragazze in un campionato open. Ma, nonostante nelle squadre avversarie militino giocatrici più esperte, le ragazze della BCC San Gabriele hanno saputo arrivare fino in fondo e vincere il campionato, dopo aver concluso la regular season con 5 punti di vantaggio sulla seconda.

Un altro successo da festeggiare in attesa dei prossimi impegni che vedranno tutte le ragazze ieri vincitrici disputare le finali nazionali. Il 1 giugno, intanto, ci sarà occasione di festeggiare presso il centro beach volley del Baiocco Beach con tutte le ragazze che hanno disputato e vinto i loro campionati. Sarà anche l'inizio dell'attività in spiaggia che quest'anno vedrà la BCC San Gabriele collaborare con il Volleyrò del professor Giuseppe Bosetti, l'Anderlini Modena e il Beach Team Italia di Paolo Nicolai.