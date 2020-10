Mercoledì 27 maggio, presso la Scuola "Angeli di San Giuliano", si è svolta la cerimonia di premiazione della decima edizione del concorso nazionale "I colori della vita" teso a fare memoria del tragico evento sismico del 31 ottobre 2002, in cui persero la vita 27 bambini e la loro maestra Carmela Ciniglio.

I bambini hanno ritirato il secondo premio per aver partecipato al concorso, nell’ambito della sezione grafico-espressiva con l’elaborato "L’albero della vita". L’idea di far riproporre dai bambini il capolavoro di Klimt, deriva dalla consapevolezza che la scuola è fatta di cuori e menti che, però, hanno bisogno di "crescere in un ambiente strutturale sicuro e bello", perché il diritto allo studio è anche diritto ad ambienti di apprendimento adeguati. Attraverso l’arte ognuno di loro ha impresso la propria traccia.

La scelta di partecipare a tale concorso è stato il tema di quest’anno "Scuola di vita: il bambino icona dell’umanità", ispirato all’importanza della crescita del bambino nella società contemporanea, dove si avverte una maggiore tutela dei diritti dei più piccoli e delle loro straordinarie potenzialità, rese sempre più precarie da forme negative di condizionamento che danneggiano la dignità umana.

Partecipare al concorso si è rivelato un modo per mettere in campo, attraverso linguaggi espressivi, le buone pratiche educative per sollecitare la sensibilità, creatività e curiosità, in quanto l’ambiente scolastico rappresenta il contesto ideale per riaffermare la centralità della persona attraverso un percorso educativo radicato in un’esperienza di vita quotidiana vivace e piena di gioia, orientata al bene comune. Ha altresì favorito la riflessione sul valore della gratitudine nei confronti di chi ha permesso loro di vivere la scuola in un ambiente sicuro e dignitoso e di chi lo ha reso tale.

Il bambino è "il capolavoro di Dio" da custodire, rispettare, formare, istruire!



Angela Di Fabio

Coordinatrice pedagogica