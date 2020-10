Mercoledì pomeriggio si è tenuta la riunione nella palestra di via Scopelliti, promossa dal sindaco Tiziana Magnacca e dal dirigente dell’Istituto comprensivo n. 1 Mariapia Di Carlo, per illustrare alle famiglie degli alunni della quinta della primaria e della prima e seconda della scuola secondaria di primo grado i lavori che interesseranno il prossimo anno scolastico. Durante gli interventi gli oltre seicento alunni saranno trasferiti nell’immobile in via Pertini della società De Cinque e Izzotti, mente le attività di segreteria si svolgeranno nella sede di via De Vito. All’incontro hanno partecipato il vicesindaco Angiolino Chiacchia, l’assessore ai Lavori pubblici Giancarlo Lippis, il consigliere Stefano Battista e il dirigente dell’Ufficio Lavori pubblici Franco Masciulli.

"Per la nostra Amministrazione comunale – ha sottolineato il sindaco Tiziana Magnacca – al primo posto c’è la sicurezza dei bambini quando sono a scuola ed è per questo che ci siamo impegnati per accedere ai fondi regionali per adeguare un istituto che presenta diverse criticità".

Sulla stessa sintonia anche la dirigente Di Carlo che ha condiviso la scelta fatta dal Comune di San Salvo per ottenere il meglio per la città: "È un progetto importante e qualificante che si caratterizza per aver alzato il livello di sicurezza. È un punto di merito per questa amministrazione comunale che ha fatto scelte chiare e i lavori si avranno aule più sicure per tutti".

Il sindaco ha illustrato il crono programma degli interventi per la messa in sicurezza della scuola “Salvo D’Acquisto”: dal 7 luglio la ditta Strever, che si è aggiudicata l’appalto, inizierà i lavori in via Scopelliti per restituire la struttura prima dell’inizio del nuovo anno scolastico; dal 16 agosto 2015 sarà operativo l’edificio in via Pertini, struttura in grado di ospitare 25 aule, spazi per l’educazione fisica, per le attività complementari e collettive, servizi igienici in numero adeguato e un’ampia rea destinata a parcheggio.

"La nuova scuola Salvo D’Acquisto – ha assicurato l’assessore Lippis – tornerà nuovamente a disposizione con l’anno scolastico 2016/2017. Intervento che fa il paio con l’assegnazione a San Salvo di un finanziamento che coprirà l’intere spese per l’adeguamento sismico della scuola per l’infanzia di via Ripalta per 325mila euro".