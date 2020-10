Per fortuna in redazione non giungono solo segnalazioni di disagi e disservizi; con piacere questa volta diamo spazio alla testimonianza di un lettore che racconta una storia che dovrebbe essere di "ordinaria generosità", ma che in contesti economici e sociali sempre più difficili assume ormai i connotati della "straordinarietà".

"Salve, mi presento: sono Camillo Fiore, un vostro lettore. In data 25 maggio ho perso il mio iPhone 5 nei pressi del Castello Caldoresco, in piazza Rossetti. Un paio di giorni dopo mi arriva la segnalazione di alcuni amici che su Facebook girava l'annuncio del signor Nicola Scopa che aveva ritrovato il mio telefono poco dopo lo smarrimento, cercando di trovare il proprietario (me) nei vari gruppi dedicati al territorio. Ieri ci siamo dati appuntamento davanti la statua in piazza per la riconsegna; ciò che mi ha fatto rimanere scioccato è che non ha voluto niente in cambio. Vi ho voluto scrivere solo per segnalarvi che, ogni tanto, a Vasto avvengono questi episodi. Per fortuna ci sono ancora persone oneste e umili in giro, detto questo vi auguro una buona giornata e buon lavoro a tutti voi".