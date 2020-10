Tra pochi giorni sarà il primo anniversario della scomparsa di Ignazio Rullo, per tanti anni responsabile del settore Servizi del Comune di Vasto, stroncato da un infarto a soli 64 anni mentre pedalava con la sua bicicletta lungo la statale 16. Gli amici di una vita, le persone che con lui hanno condiviso il lavoro e la passione per il calcio, hanno deciso di ricordarlo con una partita in suo onore.

Sabato 30 maggio, alle 15.30, allo Stadio Aragona di Vasto, scenderà in campo Il Golfo Calcio, società di cui Rullo è stato giocatore, presidente e presidente onorario, con i calciatori di oggi e quelli che negli anni hanno militato in questa storica società. La sfida sarà con una squadra dei dipendenti comunali, con tanti dei colleghi di Ignazio, alcuni dei quali oggi in pensione, che si sono riuniti per questa giornata di ricordo.