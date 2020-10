Dopo il flash mob dello scorso 4 maggio [VIDEO] gli insegnanti tornano in piazza per ribadire il loro no al disegno di legge sulla scuola che è in corso di approvazione in Parlamento. L'appuntamento sarà per oggi, 28 maggio, alle 19 in piazza Barbacani a Vasto, in contemporanea con tante altre città italiane. Dopo essersi vestiti di nero con i lumini accesi in segno di lutto e aver recitato gli articoli della costituzione italiana che parlano dell'istruzione, questa sera gli insegnanti si daranno appuntamento vestiti di rosso e portando il proprio libro preferito. Poi, dopo essersi disposti in file parallele, tutti leggeranno contemporaneamente un passo del propriro libro, per creare "un momento suggestivo e dare l'idea di un esercito della conoscenza".

Alla manfiestazione di Vasto parteciperanno anche i ragazzi che aderiscono all'Unione degli Studenti. "Solo insieme possiamo avere una buona scuola ma che non sia quella del governo Renzi", hanno scritto i rappresentanti dell'associazione nel comunicare l'adesione.