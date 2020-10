Il 2 giugno, presso la Scuola dell’Infanzia "Caduti di Guerra" di Gissi, sarà visibile al pubblico il contributo dei bambini all’evento che vede il nostro Paese protagonista: Expo 2015 - Nutrire il pianeta, energia per la vita.

Nato con l’obiettivo di educare e sensibilizzare anche i più piccoli al tema dell’alimentazione, gli alunni hanno dato libero sfogo alla fantasia fornendo una loro interpretazione del cibo, concentrandosi sull’alimento principe della nostra dieta, il grano, e valorizzandone i suoi principali impieghi, la pasta ed il pane. Una scelta naturale quella del frumento come simbolo rappresentativo dell'Expo, dettato certamente dalla tradizione locale, con cui i bambini sono venuti a contatto seguendo più approcci: sia attraverso la semina vera e propria del chicco, monitorando la nascita e la crescita della spiga, sia mediante la creatività, disegnando la pasta nella forma e nei modi che preferiscono, raccogliendo infine i lavori sui cartelloni che verranno esposti alla mostra.

In collaborazione con il Comune di Gissi e con la supervisione delle maestre della Scuola dell’Infanzia, i bambini vi aspettano nella giornata di martedì 2 giugno 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in via dello Stadio 3 presso la struttura scolastica, per coinvolgervi nella loro piccola Expo e condividere con voi una mattinata formativa.

Maria Luigia Lapenna