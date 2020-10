Giornata di festa ieri al PalaElettra di Pescara per la cerimonia di premiazione del concorso Energiochi 10, promosso dalla Regione Abruzzo. Alla presenza del presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, e di tanti sindaci e amministratori, si sono ritrovati oltre 3000 studenti, accompagnati da insegnanti e dirigenti scolastici, provenienti da tutto l'Abruzzo. "Obiettivo di Energiochi, evento organizzato dal Servizio Politica Energetica, qualità dell'aria e Sina della Regione in collaborazione con il Miur (Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca), con il Dipartimento di Scienze umane dell'Università degli Studi dell'Aquila e con il supporto tecnico e amministrativo dell'Enea è, infatti, quello di far conoscere agli alunni di ogni ordine e grado degli Istituti scolastici presenti sul territorio abruzzese il nuovo linguaggio dell'energia".Le scuole del Vastese hanno fatto incetta di premi nella provincia di Chieti, grazie ai progetti realizzati durante l'anno scolastico, ottenendo 3 primi posti, un secondo, un terzo e tre premi speciali.

La scuola dell'infanzia di Casalbordino ha conquistato il primo premio grazie al "Plastico delle energie naturali", un lavoro interdisciplinare che ha coinvolto alunni e docenti. Aveva conquistato l'attenzione della città il Pedibus [IL VIDEO] della scuola "Ritucci Chinni" di Vasto. Inoltre gli alunni hanno progettato e disegnato sulla mappa una pista ciclabile che sfrutti gli ampi spazi che il quartiere offre. "Il progetto- spiegano le insegnanti - punta a ristabilire un corretto rapporto fra il bambino e la città, partendo dal territorio in cui vive, cioè il quartiere, proponendo l'uso della bicicletta e della formula pedibus intesi come alternative modalità di spostamento, non inquinante, pratico,nonchè come mezzo di esplorazione e costruzione della propria autonomia. Il progetto della scuola R.Chinni, dunque, ha assunto l'alunno come principale indicatore della qualità del proprio quartiere e ha sollecitato in lui la consapevolezza nuova verso i temi fecondi della mobilità sostenibile e della città solidale".

Scuola dell’Infanzia

1° premio - Scuola “B.Croce” Casalbordino sez. I e II

2° premio - Scuola “Smerilli” Vasto sez-A e B

Premio speciale per ricchezza dei contenuti - Scuola Sant’Antonio sez. D San Salvo

Scuola primaria

1° premio - Scuola “Ritucci Chinni” I A, B, C; II A, B; III A, B,C; IV A, B [GUARDA IL VIDEO]

Premio speciale per sensibilizzazione cittadinanza e partecipazione dei cinque plessi della scuola - Scuola primaria “P.D’Ugo” classi IV e V - Gissi [LEGGI L'ARTICOLO]

Premio speciale per studio e approfondimento dell’energia attraverso l’analisi del territorio - Scuola “Spataro” V A,B,D.

Scuola secondaria primo grado

3° premio - Scuola “Leonardo da Vinci” cl. III - Scerni [LEGGI L'ARTICOLO]

Scuola secondaria II grado

1° premio - IIS Mattei, II A elettronica - Vasto

