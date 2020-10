Via San Rocco è diventata una giungla. La strada e i marciapiedi sono infestati dalle erbacce, dai rami e dai polloni degli alberi. "Non si può più camminare: la vegetazione ormai ha invaso la strada e il marciapiede", dice Sergio Argentieri, residente della zona, dove "qui gli abitanti sono tutti arrabbiati per la totale mancanza di manutenzione". Per molti mesi il Comune non ha disposto lo sfalcio della vegetazione e, a primavera inoltrata, con l'arrivo anche delle piogge degli ultimi giorni, le erbe infestanti sono ormai cresciute dismisura.

Ora, dopo l'esternalizzazione del servizio di manutenzione del verde, i residenti si chiedono quanto dovranno ancora aspettare prima di vedere al lavoro gli addetti dell'impresa che si è aggiudicata i lavori di sfalcio.