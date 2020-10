"La burocrazia è purtroppo nemica del buongoverno, ci scusiamo con i cittadini per il ritardo nell'aggiudicazione dell'appalto che ha visto l'amministrazione locale lavorare, in forma propedeutica e preventiva all'aggiudicazione stessa, all'elaborazione di un documento in cui sono state censite e capitolate tutte le aree verdi di proprietà pubblica che saranno oggetto degli interventi di sfalciatura e potatura".

Lo dice Marco Marra, assessore ai Servizi del Comune di Vasto. "Saranno in totale cinque gli interventi di sfalciatura che da qui alla fine dell'anno renderanno le strade di proprietà comunale più agibili e frubili ai cittadini e ai tanti turisti che giungeranno nella nostra città per trascorrere le vacanze estive. Inoltre, è utile ricordare che i privati e i coltivatori dei terreni adiacenti le strade hanno l'obbligo di eseguire tutte le opere di manutenzione e sistemazione necessarie per garantire la normale viabilità come previsto dalle vigenti normative del codice della strada e come stabilito dall'ordinanza sindacale numero 240 del 31/10/2006, una bella città vive e si sviluppa con la sinergia tra pubblico e privato, ognuno deve fare la sua parte".

"Sarà - si legge in un comunicato stampa del municipio - il consorzio Santa Teresa Soc. Cons. Agr. Coop. di Farindola (Pescara) ad eseguire i lavori di sfalcio erba e spollonatura di piante pollonifere a Vasto. La procedura di scelta del contraente è avvenuta mediante richiesta di offerta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) e l'appalto, per un importo a base d'asta di 47mila 276 euro e 50 centesimi disponibili nei fondi di bilancio comunale, è stato aggiudicato per 79mila 805 euro. La superficie totale del territorio comunale oggetto degli interventi di sfalcio e spollonatura è di complessivi 725mila 500 metri quadri".