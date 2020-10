"Specifico che sono in possesso sin dal 22 novembre 2010 di regolare licenza per la gestione di spettacolo viaggiante (itinerante) rilasciata dallo stesso Comune di Vasto". Inoltre, "solo dall'intervista realizzata da Zonalocale all'assessore Tiberio vengo a conoscenza di possibili aree alternative".

Così Alessandro Del Borrello, noleggiatore di bici, risponde all'assessore al Demanio, Nicola Tiberio: "Lo ringrazio per la tempestiva ed esauriente risposta attraverso il medesimo sito alla mia richiesta di localizzazione del servizio di noleggio e riparazione bici. A tal proposito vorrei evidenziare alcuni punti, evidentemente nei mesi poco chiari,alla mia domanda presentata nel mese di gennaio 2015 e ad oggi ancora priva di risposto ufficiale da parte degli enti interessati".

Riguardo alla classificazione come dell'area da lui richiesta, Del Borrello aggiunge: "Specifico che sono in possesso sin dal novembre 2010 di regolare licenza per la gestione di spettacolo viaggiante (itinerante) rilasciata dallo stesso Comune di Vasto. Vorrei, inoltre, precisare di aver espresso piu volte il mio parere favorevole ad eventuale bando di gara per l'assegnazione della concessione sul quella stessa area".