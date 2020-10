È stato un lungo pomeriggio di sport, divertimento e solidarietà quello che ha caratterizzato il 1° memorial Emanuele Piter Pietropaolo, dedicato al 18enne vastese scomparso lo scorso gennaio a seguito di un grave incidente in moto. Ad organizzarlo il Milan Club Vasto, di cui lui era appassionato socio, grazie all'impegno di suo fratello Felice Abbadessa e degli altri componenti del direttivo. È stato il campo in erba sintetica della Promo Tennis ad ospitare le sfide tra le 8 squadre, divise in due gironi, e formate dai suoi compagni di scuola, dai suoi amici, dai soci del Milan Club.

Gli organizzatori avevano chiesto ai calciatori di scegliere delle divise estrose e appariscenti e le sorprese non sono mancate. Dalle mimetiche della Legione d'Avalos alle creste tricolori, passando per le buste di plastica per finire con i pannoloni al posto dei calzoncini da gioco. Proprio la formazione dei "Cagotti" (nome che rispondeva perfettamente all'abbigliamento) si è aggiudicata la Coppa Piter, mentre alla Legione d'Avalos è andata la Coppa Sacchetta e ai Punk la Coppa Curva Sud. Nella finalissima, invece, è stata la squadra di Monteodorisio ad avere la meglio, ai calci di rigore, sugli avversari (in gilet catarifrangente e gonnellino). Estratti anche i premi della lotteria che, insieme ai salvadanai distribuiti in città, hanno permesso di avviare la raccolta fondi per costruire una scuola in Congo. I biglietti vincenti: 1° premio (mountain bike con contachilometri wi-fi) biglietto verde 001 [Marianna Del Casale] - 2° premio (24 bottiglie di vini Del Casale) biglietto azzurro 142 [Simone Di Tullio] - 3° premio (buono torta 3,5 kg. pasticceria Chez) biglietto azzurro 181 [Franco Caruso].

Il pomeriggio, accompagnato dalle voci di Nicola Cedro e Leonardo Giorgetta, e animato dalle ragazze della Easy Dancing, si è concluso con il ricordo in video di Emanuele e con il messaggio di Massimo Oddo, impossibilitato a partecipare poichè impegnato nella sfida playoff in casa del Perugia. I fuochi d'artificio e i tanti applausi hanno chiuso la giornata dalle intense emozioni nel ricordo di Emanuele Pietropaolo, con l'appuntamento alle prossime iniziative promosse dal Milan Club per ricordarlo.