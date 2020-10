È stato confermato durante l'ultimo incontro tra l'assessore Giovanni Lolli e i sindacati l'interesse della Emarc per la riconversione della ex Golden Lady. L'azienda sarebbe disposta confermare 70 lavoratori, un numero ancora insufficiente per Giuseppe Rucci della Filctem Cgil, in quanto resterebbero fuori ancora 300 lavoratori, evidentemente troppi. "Usciamo da questo incontro chiaramente insoddisfatti - commenta Rucci - perchè è una soluzione che non risolve granchè. Abbiamo sempre chiesto e continueremo a chiedere una soluzione che ridia lavoro e dignità a tutti i lavoratori".

Tra 15 ci sarà un nuovo incontro, alla presenza dei vertici della Emarc che presenteranno il piano industriale per l'avvio delle attività in contrada Terzi. "L'assessore Lolli ha anche detto - conclude Rucci - che in quella sede presenterà soluzioni lavorative terze per le altre persone che non entreranno nelle 70 del progetto Emarc".