È stata inaugurata a San Salvo, presso la Porta della Terra, la mostra per il centenario della prima guerra mondiale allestito e curato dalle Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Vasto e San Salvo, con il coordinamento del generale di brigata degli alpini Antonio Santini.Erano presenti gli assessori comunali Giovanni Artese e Oliviero Faienza, il tenente dei carabinieri Domenico Fiorini, i generali Antonio Santini e Gianfranco Rastelli.

Questa mostra è un viaggio nella memoria con l’esposizione di cimeli del conflitto della Grande Guerra e di pannelli illustrativi. Tra i temi principali grande rilievo viene dato ai Sacrari monumentali, costruiti in Italia nel dopoguerra a cura del Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra, costituito tavole con la descrizione dei luoghi e del numero dei vittime nei diversi campi di battaglia. Ampio spazio è stata data all’aviazione dei corpi della Marina e dell’Esercito con l’evoluzione sia tecnica che di utilizzo di uomini e mezzi che mette in evidenza anche l’attività svolta dagli aviatori, che sono diventati i nuovi grandi protagonisti. Il percorso della mostra termina con le immagini e i testi che raccontano il volo del tirteo d’Abruzzo Gabriele D’Annunzio su Vienna.

"Ringrazio le associazioni per aver contribuito a riempire di contenuti le celebrazioni per il centenario della Prima Guerra mondiale", ha dichiarato il sindaco Tiziana Magnacca evidenziando come "tutto ciò consentirà di scoprire aspetti anche curiosi di un conflitto che merita un approfondimento e una migliore conoscenza e che ha segnato il secolo scorso". La mostra sulla Grande Guerra resterà aperta fino al 31 maggio dalle ore 10/12 alle ore 16/19.

Venerdì 29 maggio 2015 alle ore 9.30 nell’aula magna dell'I.I.S.R. Mattioli, convegno su: "L'Italia nella Grande Guerra (1915-1918)" con interventi del gen. Luigi Bacceli (La Grande Guerra, origini e sviluppo) e del gen. Antonio Santini (La guerra in montagna - guerra bianca).