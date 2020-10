Torna come ogni settimana l'appuntamento con i protagonisti dello sport de L'Edicola del Bar Walter. In questa puntata ancora spazio ai successi della BCC San Gabriele, con Gaia Genovesi e Carolina Bologna, protagoniste della conquista del titolo regionale under 18. Il conduttore Stefano Troilo ha fatto una panoramica su tutti gli appuntamenti sportivi di questo periodo, ricordando il 1° Memorial Emanuele 'Piter' Pietropaolo, che si svolgerà oggi 26 maggio, e il Torneo Ezio Pepe, dedicato alle scuole medie, in corso presso l'Oratorio Salesiano. Per chiudere c'è il ritorno di Domenico Zillotti, presidente del Real Porta Palazzo, che dopo la vittoria nei playout ha ottenuto la permanenza in Seconda Categoria.

Per le vostre segnalazioni, informazioni, per interagire con la redazione o per rivedere le precedenti puntate è disponibile la pagina facebook de L'Edicola del Bar Walter.