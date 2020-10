Incidente stradale in via San Michele nel tardo pomeriggio di oggi. Per cause in via di accertamento, un Suv della Wolkswagen è finito contro una Fiat Seicento, che a sua volta è finita contro una Smart parcheggiata al bordo della strada.

Sul posto, i carabinieri e la polizia municipale, che hanno temporaneamente interdetto la circolazione sul tratto di strada, deviando il traffico sulle vie laterali.

Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per le persone a bordo dei mezzi; una è stata trasportata in ambulanza al Pronto soccorso, mentre l'altra ha raggiunto l'ospedale con mezzi propri; ad ogni modo, nessuno è stato ferito in modo grave.

Non mancano però le lamentele dei residenti: "Qui succedono spesso incidenti e le auto vanno troppo veloci, occorrono perlomeno dei dissuasori di velocità".