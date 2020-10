Accese sfide in campo e gran festa sugli spalti. In uno stadio Aragona pieno come non accadeva da tempo si è svolta la giornata dedicata al torneo di calcio interscolastico che quest'anno si presentava in una duplice veste: la 3ª edizione del Trofeo Mattei, riservato agli studenti, e la 1ª edizione di Segniamo e Doniamo, che ha visto la partecipazione di squadre formate da studenti, docenti, personale scolastico e genitori. Dopo le sfide eliminatorie delle scorse settimane le squadre sono scese in campo sin dalle 8 del mattino, con le semifinali. Ospite d'onore della giornata è stato Donato Anzivino, bandiera del calcio biancorosso che ha militato anche in serie A con l'Ascoli e oggi continua la sua attività nel mondo del calcio come allenatore. Prima delle due finalissime l'orchestra del Liceo Musicale 'Mattioli' ha eseguito alcuni brani e l'inno nazionale. Il commento delle sfide in campo è stato affidato ai giornalisti Paola Cerella e Giuseppe Ritucci.

Trofeo Mattei. Nella prima semifinale l'Istituo Mattioli di San Salvo ha battuto ai calci di rigore la squadra del Liceo Scientifico Mattioli di Vasto. Nell'altra semifinale l'IIS Mattei di Vasto si è imposto per 1-0 sull'istituo Palizzi di Vasto. Nella finalissima la vittoria è andata ai padroni di casa del Mattei di Vasto grazie ad un gol di D'Ascenzo nel finale.

Trofeo Segniamo e Doniamo. E' stata la squadra del polo liceale Pantini-Pudente ad aggiudicarsi la prima semifinale contro l'IIS Mattei. Il derby tra i due licei Mattioli è andata alla scuola sansalvese. Nella finalissima netta vittoria per 4-0 del polo liceale Pantini-Pudente, trascinato da Balzano autore di una tripletta.

La raccolta fondi per l'Airc. Il torneo interscolastico di quest'anno è stato nel segno della solidarietà, con la raccolta fondi a favore dell'Airc. La somma raccolta dalle scuole partecipanti alla competizioni, a cui si è aggiunto l'istituto comprensivo Rossetti (oggi rappresentanti dagli alunni della scuola dell'infanza Santa Lucia) è stata di 2.373 euro, consegnati dal professor Nicandro Gambuto alla dottoressa D'Orsogna, delegata Abruzzo e Molise dell'Airc.

Foto di Lorenza De Filippis, Martina Mancini e Alessio Bozzelli.