Altro strepitoso successo de "L'Accademia de' Scugnizze", associazione culturale e laboratorio d'arte filodrammatica. Nei giorni 23 e 24 maggio scorsi, presso il "Teatro Madonna dell'Asilo" a Vasto, enorme affluenza di pubblico per assistere alla rappresentazione di tre atti unici di tutto rispetto.

Sotto la meticolosa e puntuale regia di Pietro Caruso, sono stati riproposti al pubblico "Un suicidio collettivo" di Peppino De Filippo; "Amicizia" di Eduardo De Filippo e "Nu pittore e nu muorto vivo" di Antonio Petito. Il Presidente del sodalizio, Mario Di Luca, ha voluto mettere in evidenza un particolare molto importante: "scontata la bravura di tutti gli scugnizzi, attori di già consumata esperienza, per i cui nominativi basta scorrere le locandine ed i murali affissi in città e nelle vetrine dei locali esercizi commerciali, sono da registrarsi le più che eccellenti prestazioni, di certo previste ma non scontate, delle new entries, vere rivelazioni che andranno, sicuramente, ad arricchire il già nutrito cast di attori presenti in Accademia".

Vuole riferirsi ad Eleonora Sasso nei panni di Adelaide, a Michela Menna nei panni di Donatina Stocchetti e ad Antonio Dottore in quelli del Cav. Pennacchia nell'atto unico "Un suicidio collettivo"; a Lidia Salvatore nei panni di Enrichetta, a Michele Iampietro in quelli di Giacomino e a Filomena Di Sarno nei panni di Carolina nell'atto unico "Nu pittore e nu muorto vivo". Il Presidente Di Luca ha poi voluto ringraziare tutto il cast tecnico ed artistico che, con silente ma indispensabile e fattivo impegno svolto in anonimato e dietro le quinte, ha reso quel necessitante valore aggiunto; le Autorità e, soprattutto, il meraviglioso pubblico intervenuti.

"Dopo le probabili repliche richieste nel circondario Vastese ma ancora non formalizzate – ha anticipato il Presidente del sodalizio Onlus - L'Accademia ha in agenda un nutrito programma di interventi riguardanti il volontariato, la cultura ed il laboratorio filodrammatico ma, soprattutto, l'immediata messa in allestimento di un'opera teatrale da rodare a Vasto e nel Vastese, e da esportare probabilmente a Napoli, per confrontarsi con altre Compagnie filodrammatiche amatoriali. Programmi – ha concluso - che non possono non essere definiti ambiziosi e, nel contempo, lusinghieri, ma che sono fortemente, fortissimamente voluti dalla proverbiale caparbietà degli Scugnizzi".

Accademia de' Scugnizze - Comunicato stampa