C'è il sospetto dell'origine dolosa per l'incendio divampato questa sera, attorno alle 20, in un capannone della zona artigianale di Tufillo. Le fiamme sono divampate in una struttura di proprietà comunale ma da un anno concessa in gestione ad una ditta di San Salvo che opera nel campo delle lavorazioni in legno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, supportati poi dai colleghi di Termoli, per spegnere il rogo che aveva distrutto alcuni bancali e altro legno depositato nella struttura, riuscendo però ad impedire che le fiamme si estendessero al resto del capannone.

I titolari, arrivati sul posto, hanno riferito di aver trovato una porta laterale forzata. Già in passato la ditta era stata oggetto di furti con i ladri che erano entrati dalla stessa porta. Per questo si sospetta che possa esserci la mano umana dietro l'episodio. Domani, con la luce del giorno, sarà il momento di fare la conta del materiale andato perso e dei danni alla struttura e alle attrezzature.