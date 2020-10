Avrebbe compiuto 19 anni oggi Emanuele Pietropaolo, giovane vastese morto dopo un incidente in moto lo scorso 5 gennaio. Un ragazzo innamorato della vita e del calcio, con la grande passione per il Milan. I suoi amici hanno deciso così di organizzare un torneo in suo onore. Domani, martedì 26 maggio, saranno i campi della Promo Tennis di Vasto ad ospitare la prima edizione del Memorial Emanuele Piter Pietropaolo, organizzato al Milan Club Filippo Inzaghi di Vasto.

Si inizierà a giocare alle 15, con le 8 squadre partecipanti che si sfideranno per la conquista della vittoria finale. Lo spirito sarà quello che animava Emanuele ogni volta che giocava a calcio e si ritrovava con i suoi amici. Per questo gli organizzatori hanno istituito il premio per la squadra con la divisa più eccentrica, quello per la squadra con la tifoseria più calda e la coppa dedicata a chi subirà più gol. Non mancheranno il divertimento, con gli interventi di Nicola Cedro e Leonardo Giorgetta, e il rinfresco per atleti e spettaori.

Ma il 1° memorial Pietropaolo sarà anche l'occasione per pensare alle persone meno fortunate. Da qualche settimana è partita una raccolta fondi in molti locali pubblici della città e, nella giornata di domani, ci sarà l'estrazione della lotteria. L'obiettivo di queste due iniziative è raccogliere fondi per la costruzione di una scuola in Congo, dove opera Don Gustave Kileya, sacerdote che per diversi anni è stato a Vasto.

L'ospite d'onore del torneo sarebbe dovuto essere Massimo Oddo, campione d'Europa con il Milan e campione del mondo con l'Italia. Ma l'ex calciatore rossonero, già nello staff del Pescara Calcio, è stato chiamato sulla panchina della prima squadra dei biancazzurri e, proprio domani, sarà a Perugia per la prima sfida playoff. "Non sarà fisicamente a Vasto - spiega Felice Abbadessa - ma ha trovato ugualmente il modo di essere con noi. Ci sarà una sorpresa per tutti i partecipanti che non svelo ora".