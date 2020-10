Al porto di Punta Penna è stata una domenica all'insegna della vela con la regata zonale riservata agli optimist che ha visto scendere in acqua i giovani velisti di Abruzzo e Molise. Partenza in tarda mattinata dal molo del Circolo Nautico di Vasto, organizzatore dell'evento, con la numerosa schiera di barche che ha raggiunto il campo di gara designato, nello spazio antistante la spiaggia di Punta Penna. Al termine delle due prove sono stati decretati i vincitori nelle due categorie in gara. Nei cadetti si è imposto Stefano Troiano, del Circolo Nautico Vasto, seguito da Daniele Ricci, di Ortona, e da Giovanni Palisi, anche lui di Vasto. Tra gli juniores primo e secondo posto per i pescaresi Riccardo Mancini e Lorenzo Imparato, terzo Francesco Mattone di Ortona.

Dopo l'evento conclusivo del progetto Vela Scuola [ARTICOLO] per il sodalizio guidato da Nicola Mastrovincenzo è stata un'altra giornata dedicata ai giovani, con la partecipazione di diversi soci nella gestione della regata. Per il Circolo Nautico il prossimo impegno sarà quello dei primi di giugno in occasione della festa di Stella Maris a Vasto, con le regate dedicate ai ragazzi e alle imbarcazioni da diporto.