"Propongo Edmondo Laudazi candidato sindaco". Mario Olivieri, consigliere regionale di Abruzzo civico, lancia un sasso nello stagno del centrosinistra di Vasto. A circa un anno dalle elezioni comunali che dovranno decretare il successore di Luciano Lapenna, nella coalizione che amministra la città da un decennio si gioca a carte coperte.

Di certo il Partito democratico farà le primarie per far scegliere ai cittadini il candidato sindaco. Ormai da mesi circolano negli ambienti politici i nomi di Angelo Bucciarelli, Francesco Menna e Vincenzo Sputore.

Ora, però, Abruzzo civico spinge sull'acceleratore: il movimento politico di cui è leader l'ex direttore del Tg1 Giulio Borrelli ha già deciso chi far scendere in campo.

Laudazi scende in campo - Olivieri ora chiede al Partito democratico di non provare a imporre un proprio nome: "Se bisognerà fare le primarie, le faremo attenendoci alle regole. Ma devono essere primarie di coalizione e non di un solo partito che poi impone agli alleati il proprio candidato. Il nostro è un movimento civico e di centrosinistra, che propone l'ingegner Edmondo Laudazi come candidato sindaco", annuncia senza mezzi termini Olivieri: "Laudazi è competente, capace e ha già esperienza amministrativa. E' la persona giusta. Se, per sostenere Laudazi, dovremo fare le primarie, le faremo. Ma se il Pd volesse imporci un proprio candidato senza primarie di coalizione, allora saremmo pronti anche ad andare da soli al primo turno delle elezioni 2016".