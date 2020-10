Sabato 30 maggio i giovanissimi artisti del laboratorio ArtiBus di Vasto avranno l’occasione di mostrare ad amici e parenti il frutto della loro esperienza artistica, maturata seguendo la XVI edizione dei corsi tenuti da Bruno Scafetta a partire dallo scorso ottobre.

Dalle 18.30 alle 20, presso la sede di Via Messina 2, ArtiBus organizza infatti la tradizionale festa di primavera che conclude le attività didattiche annuali. Oltre all'esposizione degli elaborati realizzati dai partecipanti ai corsi (Progetto pluridisciplinare "Mondo a colori", con iscritti dai 4 agli 11 anni, e "Piccola Accademia delle Belle Arti", con iscritti dai 12 anni in su), è prevista una merenda conviviale per tutti gli intervenuti.

Terminate anche le collaborazioni con le scuole di Vasto per l’anno scolastico 2014-2015 ArtiBus propone per l’imminente estate un ricco calendario didattico per l’infanzia abbinato all’esposizione "Quant’è bella giovinezza" ("IncontrArti 2015. Le Proposte del Premio Vasto", 31 maggio-5 luglio, Scuderie di Palazzo Aragona).

Per informazioni: www.laboratorioartibus.it.