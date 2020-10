Sala Convegni ex Palazzi Scolastici, in Corso Italia a Vasto, piena ieri pomeriggio per il convegno "L'euro, la crisi economica, la sovranità ceduta", organizzato da 'Giovani In Movimento', il sodalizio dei giovani del centrodestra vastese.



Ad aprire l'iniziativa con Claudio Moffa, docente all'Università di Teramo e autore del libro "Rompere la gabbia", sono state le testimonianze di alcuni imprenditori e commercianti del territorio, che hanno voluto raccontare il difficile momento che vivono le attività, le aziende e le famiglie.



È stato poi il responsabile di 'Giovani In Movimento', Marco di Michele Marisi, a parlare senza mezzi termini di "Europa a due velocità con un evidente dominio tedesco che ha rotto l'unità europea consegnandoci un Continente che ad oggi si mostra diviso tra Paesi forti e Paesi deboli, tra Paesi del Nord e paesi dell'Europa Mediterranea, e tra Paesi filotedeschi e Paesi che invece contestano e contrastano la leadership tedesca. L'influenza della Germania in questa Unione – ha poi annotato di Michele Marisi – è diventata talmente forte che sta pian piano conquistando, a colpi di spread e tassi di interesse, gli altri Stati Membri."



Sulla moneta unica, invece, il professor Moffa ha incentrato il suo intervento, lasciando poi spazio alle numerose domande che giungevano dal pubblico, curioso di conoscere cosa comporterebbe una uscita dall'euro.



Per un imprevisto di lavoro, il dottor Gennaro Varone, magistrato presso la Procura della Repubblica a Pescara, non è riuscito ad arrivare in tempo in città.

Giovani in Movimento - Comunicato stampa