La parrocchia San Giovanni Bosco di Vasto ha vissuto ieri la festa di Maria Ausiliatrice. Alle 18 la processione per le vie del quartiere, accompagnata dalle note della banda San Martino di Vasto e dai canti dei giovani dell'Oratorio. Durante il percorso c'è stata la sosta presso l'ospedale San Pio da Pietrelcina, con la statua della Madonna portata nel cortile per una preghiera per tutti i malati pronunciata dal parroco Don Francesco Pampinella e da Don Edoardo Di Nicola, che ha presieduto la processione. Al rientro in parrocchia si è tenuta la messa sul sagrato della chiesa, celebrata da Don Vittorio Albasini, parroco a Vasto negli anni '70 e poi missionario in Argentina, Nigeria e Kenya.

In serata spazio allo spettacolo, con Il Setaccino d'oro, rassegna di scenette, canti e danze da parte dei ragazzi dei gruppi oratoriani. A seguire il concerto dei Vattelapeska, rimandato sabato sera per le avverse condizioni meteo.

Foto di Lino Spadaccini e Andrea Marino.