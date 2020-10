È ancora una volta la città di San Salvo al centro delle mire dei soliti ignoti, che questa notte hanno forzato uno degli ingressi del negozio specializzato in biciclette, Tesla Bike.

Appena una decina di giorni fa, il furto nell'azienda dei Fratelli Bruno, nella zona industriale (qui l'articolo), durante il quale i ladri non erano riusciti ad arraffare granché. Questa volta, invece, il bottino è stato più ricco, in quanto i ladri hanno portato via dall'esercizio commerciale gli articoli più costosi.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, era circa mezzanotte e mezza, quando è scattato l'allarme del negozio di via Grasceta. Il proprietario ha immediatamente allertato i carabinieri, che sono giunti sul posto, anche se dei ladri già non c'era più traccia. I malviventi sono entrati forzando uno degli ingressi e hanno fatto sparire pochi, ma costosi articoli tra bici da corsa e mountain bike in carbonio e cerchi in lega. L'inventario è ancora in corso, ma il valore di mercato degli articoli rubati potrebbe aggirarsi intorno ai 10mila euro.

Sul furto indagano i carabinieri della Stazione di San Salvo, con il coordinamento della Compagnia di Vasto; i militari, fatti i rilievi utili alle indagini, si sono anche assicurati che gli altri punti vendita non fossero stati presi di mira dai ladri.