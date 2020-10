Si è conclusa con un'appassionante giornata in barca l'edizione 2015 del progetto “Vela Scuola: impariamo a navigare”, organizzata dal Circolo Nautico di Vasto con il patrocinio della Federazione Italiana Vela e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Sono stati coinvolti vari circoli didattici sia delle scuole primarie che secondarie di primo grado del territorio.

Il progetto è stato realizzato con la partecipazione della Guardia Costiera con lezioni teoriche tenute dal Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto – Tenente di Vascello Giuliano D’Urso, che ha voluto trasmettere tramite una serie di incontri nelle scuole, i concetti di cultura nautica, sicurezza della navigazione favorendo proprio tra i più giovani la diffusione della legalità e l’importanza della salvaguardia dell’ambiente. Particolare attenzione è stata posta alla tutela delle acque marine e delle coste ed al ruolo delle Capitanerie di Porto in ordine alla sorveglianza e accertamento di violazioni in materia di inquinamenti originati da scarichi, anche a monte del demanio marittimo ed in materia di trasporto e smaltimento rifiuti.

Dopo la parte teorica è stata la volta di quella pratica. Ieri mattina gli alunni hanno "invaso" il porto di Punta Penna, accolti dai soci del Circolo Nautico che li hanno ospitati sulle loro unità da diporto per una breve uscita in mare. Tanto entusiasmo per gli alunni, molti dei quali salivano per la prima volta su una barca a vela, che hanno avuto così modo di provare l’esperienza diretta ed il contatto con il mare. Anche in questa edizione c'è stata la preziosa collaborazione della Croce Rossa di Vasto, presente sul molo con due unità operative e dieci volontari specializzati per l'assistenza sanitaria in queste circostanze,che ha fornito supporto ai circa 500 bambini che hanno partecipato all'iniziativa.