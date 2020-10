La loro avventura è iniziata ieri per terminare oggi. Il team di mountain bike vastese I Nucciaroni- Piorelli partecipa alla 24 ore di Finale Ligure, gara che dura un giorno intero con i ciclisti che si alternano nel corso della competizione. Sono partiti in cinque, nonostante la gara preveda una composizione a 8 per la squadra, per partecipare ad un appuntamento che unisce sport, natura e divertimento. Per Simone Marchesani, Giuseppe Nucciarone, Graziano Foia, Franco D'Ermilio e Fabio Giammichele, un'esperienza da vivere intesamente alternandosi nel compiere i giri del percorso. Per loro, nello spirito della gara, anche un bel papillon rosso ad arricchire la classica divisa da corsa.