Nell’ultimo atto della stagione di Terza categoria, finale playoff, il Real Carpineto è riuscito a conquistare la promozione in Seconda vincendo 2-1 dopo due tempi supplementari contro il Vasto Calcio. A fare festa sono i padroni di casa che si rifanno dopo il passo falso commesso durante la penultima giornata di campionato, il quale ha permesso alla Sangiovannese di salire direttamente in Seconda. Per i ragazzi di mister Acquarola comunque una stagione positiva, chiusa con una sconfitta in finale playoff.

Al 22’ i vastesi erano riusciti a passare in vantaggio grazie al gol da fuori area di Finamore. Al 45’, proprio al termine della prima frazione di gioco, il Real Carpineto è riuscito a siglare il pareggio, arrivato dalla rete di D’Addario su una mischia in area. Nel secondo tempo nessuna delle due compagini ha concretizzato le azioni create e così si è andati ai tempi supplementari. Durante questi si rimane l’1-1 con nessuna azione di rilievo sino al terrzo minuto del secondo tempo, quando Zocaro andando in gol, sfruttando un'indecisione della difesa vastese, regala il gol del trionfo dei biancoviola. Finisce così 2-1 e la festa del Real Carpineto inizia.