Il Golfo Calcio Vasto vince il campionato Amatori. Dopo una partita sofferta e davvero avvincente, i ragazzi di mister Nicola D’Attilio sono riusciti ad imporsi sul Real Sangro con il risultato di 3-2 al termine dei tempi supplementari sul campo neutro di Atessa. Un risultato per certi versi inaspettato, visto l’avversario di livello affrontato che ha avuto la fortuna di poter contare sul contributo di giocatori esperti come Giangiordano, Pepe, De Camillis, Di Mauro, Carpineta, D’aLonzo, tutti ex calciatori della Val Di Sangro. Il campo però ha sancito il proprio verdetto, in un match nel quale anche l’affluenza di pubblico è stata notevole.

Passato in svantaggio (1-0), il Golfo Calcio al 95’ è riuscito a trovare il gol del pareggio grazie alla rete di Carmine Fiorillo. Successivamente la gara continua nei tempi supplementari dove tutto si decide nel primo dei tue tempi. I vastesi rimangono in dieci dopo appena un minuto di gioco a causa dell’espulsione di Mirko Chicchini. Il Real Sangro ne approfitta e raddoppia, ma dopo soli due minuti Mino De Foglio dal dischetto non sbaglia e porta i conti alla pari (2-2). Passano altri cinque minuti e Stefano D’Adamo si rende protagonista della terza rete della squadra vastese (3-2) che poi sarà l’ultima della gara. Nel secondo tempo supplementare il Real Sangro non riesce a trovare il pareggio e così arriva il triplice fischio che annuncia la vittoria del campionato di capitano Lillo Molino e compagni.

Al termine della sfida, il Golfo Vasto è stato premiato dalla Federazione di Lanciano e la festa ha avuto inizio. Grande soddisfazione per mister D’Attilio, per il vice allenatore Rocco Marinucci, il segretario Francesco Orticelli, per il cassiere Franco Di Conca ed il direttore generale Antonio D’Aloisio che hanno dedicato questo trionfo al presidente onorario Ignazio Rullo, venuto a mancare lo scorso anno. Proprio a quest’ultimo è dedicato il memorial che si terrà il 30 maggio allo stadio Aragona, quando andrà in scena un torneo tra le vecchie glorie del Golfo Calcio ed altre compagini che hanno aderito all’iniziativa. La stagione dei vastesi, dunque, si è chiusa nei migliore dei modi con una festa doverosa per il traguardo raggiunto.