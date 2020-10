Le ragazze dell'under 18 della BCC San Gabriele avevano da vendicare la sconfitta dello scorso anno e la missione è stata compiuta. Dopo aver battuto nella finalissima il Pratola le ragazze allenate da Ettore Marcovecchio hanno conquistato il titolo di campionesse regionali e l'accesso alle finali nazionali di Crotone.

La giornata era iniziata nel migliore dei modi con la vittoria contro l'Arabona, proprio la squadra che aveva battuto Genovesi e compagne nel 2014. Un 3-0 netto come ottimo lasciapassare per la partita decisiva contro il Pratola. Il primo set è stato più duro del previsto, con le vastesi sconfitte 25-21. Poi due set di alto livello, con le avversarie lasciate a 12 e 13 punti. Nel quarto set la BCC San Gabriele ha concesso troppo alle avversarie e, solo nel finale, ha piazzato l'assalto finale che è valso set, partita e titolo. Grande gioia in campo per una squadra che ha ben figurato anche nel campionato di serie C e che ora potrà andare a Crotone, dal 10 al 14 giugno, per cercare di superare il primo girone eliminatorio ed entrare nel tabellone delle migliori formazioni italiane.

A rinforzare la squadra vastese c'era Marianna Ferretti, palleggiatrice del Giulianova, che ha disputato un'ottima finale così come tutte le sue compagne. "La sconfitta dell'anno scorso era stata dura da digerire - commenta Ettore Marcovecchio - perchè avevamo buttato via la partita. Quest'anno, nonostante qualche errorino di troppo, è andata diversamente. Le ragazze hanno giocato bene, positivo, anche se a volte a corrente alternata, l'attacco, molto bene la difesa. E poi siamo riusciti a servire bene e le avversarie hanno sofferto".

Il titolo regionale conquistato oggi è il terzo stagionale della BCC San Gabriele, dopo quello dell'under 16 e quello ottenuto unitamente al Lanciano dell'under 14. E c'è ancora la finale regionale dell'under 13 in cui, naturalmente, ci sarà in campo la squadra vastese. Un settore giovanile che ancora una volta esprime al massimo le sue potenzialità e finalizza con una vittoria il grande lavoro fatto in palestra da tecnici preparati come Ettore Marcovecchio, Maria Luisa Checchia e Caterina De Marinis, supportati da validi e preparati collaboratori.