Questa sera, sabato 23 maggio, alle 18, ci sarà l'inaugurazione della mostra con le illustrazioni di Hernan Chavar. È Mosaiko', negozio di abbigliamento di Andrea Martella, in corso Garibaldi 10/12 a Vasto, ad aprire le sue porte per un nuovo appuntamento con l'arte. L'evento di questa sera, oltre a vedere la presenza dell'artista, sarà caratterizzato dal dj set di Camillo Fiore e dalla degustazione di birre artigianali. Le opere resteranno esposte in negozio fino al prossimo 30 giugno. "L'Idea di Mosaiko' non è quella del classico store d'abbigliamento - spiega il titolare Andrea Martella-, ma al suo interno cerchiamo di creare progetti che possano interagire tra abbigliamento e qualsiasi forma d'arte".

Hernan Chavar. Le sue opere potrebbero essere il nucleo originario di una Wunderkammer contemporanea: la camera delle meraviglie del XVI sec. che raccoglieva oggetti straordinari provenienti dai vari ambiti del sapere, da terre lontane, potevano essere resti di animali ma anche pietre preziose, piccole invenzioni o piante rare, l’importante era avere una piccola porzione di mondo. L’intento dell’artista non è sicuramente quello di possedere il mondo, ma sicuramente di scoprirlo, di guardarlo e osservarlo come al microscopio per poi ricomporlo, mescolarlo e manifestare le infinite possibilità della visione e delle differenze. Un disegno appassionato e rigoroso, a volte in bianco e nero e a volte a colori, raffigura insetti ritratti nelle loro pratiche amorose; strani esseri frutto dei nostri pensieri nascosti, del nostro inconscio a volte turbato e pieno di paure; una serie di cervi dai colori brillanti e irreali hanno perso ogni contatto con la natura, lontani da se stessi si stagliano sul foglio, ci guardano e diventano nostro specchio (“Trofei”). L’universo di Hernàn è quello del nostro tempo dai confini mutevoli, continuamente abbattuti e ricomposti, è quello di esseri sospesi in attesa di abitare un mondo altro, o forse provenienti da un mondo altro, o forse già presenti tra noi.