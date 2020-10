Una ragazzina che fa da palo in strada mentre gli adulti ripuliscono gli appartamenti. È questa la modalità con cui sono stati messi a segno alcuni degli ultimi furti in città. La segnalazione arriva dai residenti della zona di via Euclide.

"Giovedì mattina - racconta un giovane di Vasto, F.D. le sue iniziali -, i miei genitori stavano rientrando a casa quando, davanti al portone, sono stati fermati da una ragazzina straniera che ha iniziato a far loro diverse domande, con l'evidente intento di far perdere loro del tempo". La minorenne aveva un cellulare in mano, con il quale nel frattempo aveva avvisato chi si era introdotto nell'abitazione della coppia.

In quel frangente, però, è passata un'altra donna che ha riconosciuto la ragazzina come la stessa che, un paio di giorni prima, l'aveva fermata con le stesse modalità davanti al portone del suo palazzo. Salita in casa aveva poi scoperto di essere stata vittima di un furto. L'associazione tra i due episodi è stata immediata. La minorenne si è data alla fuga mentre la coppia, rientrata in casa, ha trovato il caos. I ladri si erano introdotti da una finestra e, dopo aver rovistato ovunque, hanno portato via un magro bottino. Alla coppia non è restato che sporgere denuncia alle forze dell'ordine, segnalando anche le modalità con cui è stato messo a segno anche questo altro colpo.