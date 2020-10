"Siamo veramente stanchi delle manfrine, dei traccheggi e della melina che l’attuale amministrazione comunale sta attuando a tutto danno della città. Da settimane, oramai, all’interno della maggioranza, si dibatte in ordine alle dimissioni dell’assessore all’Urbanistica, in quota Psi, Luigi Masciulli".

A lanciare un nuovo attacco nei confronti del centrosinistra è Vastoduemilasedici, l'intergruppo costituito da cinque consiglieri comunali d'opposizione: Nicola Del Prete, Massimo Desiati, Davide D'Alessandro, Andrea Bischia ed Etelwardo Sigismondi, che annunciano la costituzione di "un tavolo programmatico politico-amministrativo. Tale strumento organizzativo e di confronto sui temi dell’azione amministrativa del prossimo governo cittadino ha il compito di favorire l’incontro con associazioni, movimenti e partiti politici che non si riconoscano nelle ragioni e nell’azione dell’attuale amministrazione cittadina e ad essa alternativi. Obiettivo politico è quello della formazione della più ampia alleanza politico-amministrativa possibile, in vista delle prossime elezioni comunali di Vasto, e per la definizione di un programma elettorale ed amministrativo condiviso. Gli incontri avranno inizio a partire dai primi giorni del mese di giugno".

Dimissioni di Masciulli - Vastoduemilasedici mette addirittura in dubbio la veridicità delle dimissioni di Luigi Masciulli dalla carica di assessore all'Urbanistica: "Non ce ne faremmo alcuna meraviglia se la notizia fosse stata lanciata soltanto per coprire il nulla espresso da quell’assessorato, in termini amministrativi, e per stabilire nuovi equilibri, all’interno della maggioranza, in vista delle prossime elezioni comunali. Un settore che, da anni - polemizzano i cinque consiglieri di minoranza - non riesce a dare alcuna risposta. Fermi: Piano Centro storico, Piano spiaggia, Variante al Piano regolatore, la definizione di raccordo del tessuto urbano delle periferie e di Vasto marina.

Al fine di verificare la veridicità di tali plateali e dichiarate dimissioni, i consiglieri comunali dell’intergruppo Vastoduemilasedici lunedì presenteranno una richiesta di accesso agli atti per avere copia della lettera ufficiale di remissione di delega dell’assessore all’Urbanistica Luigi Masciulli".