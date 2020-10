Sabato 23 maggio, alle 12.55, il cantautore Marco Santilli sarà ospite di Rai Gulp per un'intervista in cui presenterà il videoclip di "Dammi un attimo" che ha visto la partecipazione della showgirl Laura Freddi. Intanto il brano è stato lanciato anche nelle radio di tutta Italia e il video è sul canale youtube dell'artista. "Dammi un attimo" è un brano autobiografico. Una canzone dove lei ha un ripensamento proprio prima di sposarsi perchè riceve altre vibrazioni. Si vuole denunciare la mancanza spesso di valori, ormai confusi, e di sentimenti reali che quasi non ci sono più secondo Santilli nella società attuale.

"Sono grandi soddisfazioni - commenta Marco Santilli. Tanti anni di sacrificio e impegno costante vengono poi premiati in degli attimi cosi. Non ho un grande budget a disposizione e quello che sta succedendo e spero succederà sarà frutto di tanta passione e costanza. In questa occasione voglio anche ringraziare Roberto Colanzi, per la preziosa collaborazione, Camillo Del Romano e Alessandro Barberio".

Dopo le collaborazioni con Justine Mattera e Laura Freddi, per Marco Santilli è in programma un nuovo video che vedrà la partecipazione di Samantha De Grenet e sarà girato in estate.

