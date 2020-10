Appuntamento domani, sabato 23 maggio, a Casa Abruzzo, in via Fiori Chiari a Milano, con il cooking show All Gluten Free che vedrà protagoniste la chef vastese Simona Ranieri e la nutrizionista Elisabetta Macorsini. Alla chiusura delle giornate che l’Abruzzo ha dedicato all’alimentazione Bio, Ranieri e Macorsini, festeggeranno la conclusione della settimana mondiale dedicata alla celiachia presentando, per Abruzzo Italy, il loro progetto sulla nutrizione biologica All gluten free. A Brera, nella sede abruzzese per Expo 2015, dalle ore 18 verranno illustrati gli effetti benefici e gli aspetti nutrizionali dei prodotti naturalmente senza glutine tipici della regione Abruzzo in un cooking show accompagnato da vini bianchi e rossi rigorosamente bio.

"Gli odori ed i sapori che si sprigioneranno durante questo pomeriggio di piacere - si legge nella presentazione dell'evento - dimostreranno come la celiachia possa essere una grande risorsa per scoprire un nuovo modo di nutrirsi andando alla ricerca di cibi naturalmente senza glutine. A dimostrazione del fatto che il buon cibo accompagnato da un buon vino è il fondamento della vera felicità per tutti, non solo per chi è celiaco".

Simona Ranieri, la Chef

Simona, abruzzese, celiaca e cuoca professionista, lavora nell’ambito della ristorazione e della cucina, specializzandosi nel settore della gastronomia gluten free e nella nutrizione priva di proteine del latte vaccino, adatta ad intolleranze eterogenee o di chi ne fa uno stile alimentare. "Amo associare il mio nome alla cucina: una grande passione che nasce e si radica nella mia vita grazie al felice connubio tra la tradizione locale e quella familiare, confluite nello straordinario mondo della ristorazione. Ho voglia di condividere tutto ciò con persone affette da questa intolleranza, e non, di trasmettere la ritrovata gioia del magiare con gusto e con tutti. Il segreto sta nel fatto che i miei piatti sono privi di miscele preconfezionate, eppure facilmente reperibili e non prerogativa esclusiva di marchi e prodotti estremamente costosi. Sono invece ricchi di verdure, pesce, carne, legumi e frutta secca, elaborati in maniera facilmente eseguibile da tutti, anche dai non addetti ai lavori gastronomici.

Elisabetta Macorsini, la Nutrizionista

Nata a Genova, si è laureata in Biologia all’Università degli Studi di Milano. Ha dedicato dieci anni alla ricerca, presso il Dipartimento di Fisiopatologia Clinica l’Università degli Studi di Firenze, affiancando all’ acquisizione di tecniche di ricerca avanzate un costante aggiornamento scientifico nel contesto alimentazione e nutrizione. "Da anni mi occupo di nutrizione non soltanto elaborando diete personalizzate, ma anche e soprattutto curando l'approccio psicologico col paziente perché ritengo fondamentale educare ad una cultura del benessere che vada oltre una semplice dieta".