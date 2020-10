"Quale futuro per il Cotir e i suoi dipendenti?". E' la questione al centro dell'interrogazione che il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Pietro Smargiassi, ha indirizzato all'assessore regionale alle politiche agricole Dino Pepe e che verrà discussa nella prossima seduta del consiglio Regionale. Le domande di Smargiassi vogliono far chiarezza sulla situazione, del più volte annunciato, progetto di fusione dei tre centri regionali di ricerca. Cercando di capire se , eventualmente, questo progetto preveda anche il riassorbimento di tutto il personale attualmente impiegato nei diversi centri e in che termini il COTIR, come gli altri centri, percepiranno le mensilità arretrate.

"Sono costretto, mio malgrado, a tornare sulla vicenda dei dipendenti Cotir - spiega Pietro Smargiassi - che ormai da troppo tempo vivono una situazione di estremo disagio dovuta sia alla poca chiarezza sul futuro del centro di ricerca sia, soprattutto, al mancato percepimento delle mensilità arretrate. Per questo ho rivolto un'interrogazione all'assessore Pepe - continua il consigliere -con quesiti che mirano sostanzialmente a conoscere il futuro di questi dipendenti e dei centri di ricerca nella nostra regione".